Знаменитая девушка-боец разделась на взвешивании и поразила своим телом. Видео

Максим Иншаков Другие виды спорта 16:13, 3.10.2020

Знаменитая американская спортсменка Холли Холм, которая является бойцом смешанных единоборств и выступает в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) в легчайшем дивизионе, произвела фурор своим телом на церемонии взвешивания.

Холли Холм

38-летняя Холм разделась накануне встречи против мексиканки Ирэн Алданы, собрав массу восторженных комментариев в интернете.

Юзеры отметили невероятную физическую форму Холм и ее рельефное тело.

"Если Холли еще больше подсушится, то она может выступать в бодибилдинге", – написали болельщики под видео.

Комментарии под видео
Юзеры в восторге от спортсменки

Как сообщал OBOZREVATEL, несколько лет назад Холм стала настоящей звездой интернета после того, как красочно наказала соперницу за понты на ринге.

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