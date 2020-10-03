Знаменитая американская спортсменка Холли Холм, которая является бойцом смешанных единоборств и выступает в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) в легчайшем дивизионе, произвела фурор своим телом на церемонии взвешивания.

38-летняя Холм разделась накануне встречи против мексиканки Ирэн Алданы, собрав массу восторженных комментариев в интернете.

Юзеры отметили невероятную физическую форму Холм и ее рельефное тело.

"Если Холли еще больше подсушится, то она может выступать в бодибилдинге", – написали болельщики под видео.

Как сообщал OBOZREVATEL, несколько лет назад Холм стала настоящей звездой интернета после того, как красочно наказала соперницу за понты на ринге.