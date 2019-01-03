Жена футболиста случайным снимком лишила мужа карьеры: спортивные итоги 2 января

Жена футболиста случайно показала фото и лишила мужа карьеры, а в сеть слили новогоднее фото "Донбасс Арены". OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости среды, 2 января.

Кроме того, Усик назвал главного врага человечества и бодибилдер намотал пенис на скалку, чтобы сделать тату. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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