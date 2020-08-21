Зеленский упомянул о дерби "Шахтер" – "Динамо" в Донецке и вызвал недовольство в сети

Президент Украины Владимир Зеленский высказался о возрождении "Кривбасса" и выразил надежду, что наступит день, когда классическое дерби между "Шахтером" и "Динамо" состоится в мирном Донецке.

"Вчера в моем родном Кривом Роге произошло радостное событие – свое существование возродил футбольный клуб "Кривбасс". Мы сделаем все возможное, чтобы первенство Украины по футболу вновь стало настоящим праздником для людей, чтобы такое понятие, как "клубы-переселенцы", навсегда исчезло из употребления. И наступит день, когда классическое украинское дерби между "Динамо" и "Шахтером" состоится на "Донбасс Арене", в украинском, мирном и спокойном Донецке", – написал глава государства на своей странице в Facebook.

Зеленский высказался о возрождении "Кривбасса" Facebook Владимира Зеленского

Это обращение не понравилось пользователям, которые раскритиковали Зеленского, назвав его слова популизмом, и предложили переименовать Кривой Рог на Донецк, а местный стадион – на "Донбасс Арену", чтобы "этот день наступил уже завтра".

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Как сообщал OBOZREVATEL, блогер Сергей Наумович опубликовал у себя в Facebook новые снимки "Донбасс Арены", на которых изображены окрестности стадиона, в частности заросший сквер.