Зеленский упомянул о дерби "Шахтер" – "Динамо" в Донецке и вызвал недовольство в сети

Михаил Морозов Спорт 16:24, 21.08.2020 Обновлено: 16:27, 21.08.2020

Президент Украины Владимир Зеленский высказался о возрождении "Кривбасса" и выразил надежду, что наступит день, когда классическое дерби между "Шахтером" и "Динамо" состоится в мирном Донецке.

"Вчера в моем родном Кривом Роге произошло радостное событие – свое существование возродил футбольный клуб "Кривбасс". Мы сделаем все возможное, чтобы первенство Украины по футболу вновь стало настоящим праздником для людей, чтобы такое понятие, как "клубы-переселенцы", навсегда исчезло из употребления. И наступит день, когда классическое украинское дерби между "Динамо" и "Шахтером" состоится на "Донбасс Арене", в украинском, мирном и спокойном Донецке", – написал глава государства на своей странице в Facebook.

Зеленский высказался о возрождении "Кривбасса"
Facebook Владимира Зеленского

Это обращение не понравилось пользователям, которые раскритиковали Зеленского, назвав его слова популизмом, и предложили переименовать Кривой Рог на Донецк, а местный стадион – на "Донбасс Арену", чтобы "этот день наступил уже завтра".

Зеленскому предложили переименовать Кривой Рог на Донецк
Tribuna
Зеленского обвинили в использовании спорта в качестве инструмента политики
Tribuna
Пользователи прокомментировали слова Зеленского о "Донбасс Арене"
Tribuna
Слова Зеленского назвали популизмом
Tribuna
Зеленского призвали отчитываться о более весомых достижениях
Tribuna

Как сообщал OBOZREVATEL, блогер Сергей Наумович опубликовал у себя в Facebook новые снимки "Донбасс Арены", на которых изображены окрестности стадиона, в частности заросший сквер.

Комментировать
Спорт

Смотрите также

В Украине уже более 100 тысяч человек заболели COVID-19: статистика Минздрава на 21 августа

Холодницкий уволился из САП, СМИ узнали о временной замене

Зеленский "поработал" почтальоном и доставил посылку в село на Херсонщине

На Донбассе умер террорист "ДНР", приближенный к "Гиви". Фото

Козловский: первый секс у меня был в семь лет