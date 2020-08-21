Зеленский приехал в Николаев и продемонстрировал свои баскетбольные навыки

Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Николаев и лично проверил местную санаторную школу-интернат.

"Проверил санаторную школу-интернат в Николаеве. Здесь и ремонт, и хорошо оборудованы профессиональные и реабилитационные классы, и спортзалы, и даже бассейн. Нам точно надо беречь такие заведения!" – написал глава государства в своем Telegram-канале.

Владимир Зеленский лично проверил местную санаторную школу-интернат Telegram-канал Владимира Зеленского

Зеленский сопроводил это сообщение коротким видео, на котором он демонстрирует свои баскетбольные навыки. Президент исполнил проход под кольцо, сделав двойной шаг, и уверенно реализовал двухочковый бросок, вызвав аплодисменты собравшихся в спортивном зале людей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский высказался о возрождении "Кривбасса", вспомнив о дерби "Шахтера" и "Динамо" на "Донбасс Арене". Эти слова вызвали недовольство в сети.

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