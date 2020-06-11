Заставляет уважать его – Костя Цзю о высказываниях Усика

Легендарный российский боксер Константин Цзю заявил, что ему очень нравится поведение Александра Усика за пределами ринга, поскольку украинец не боится отстаивать свою позицию.

"Усик – очень хороший боксер, и что мне еще нравится, так это его поведение вне ринга. Человек отстаивает свою жизненную позицию, даже несмотря на то, что по оценке многих людей это идет с негативом. И это заставляет меня уважать его", – сказал Цзю в интервью на YouTube-канале "Ушатайка".

Instagram Александра Усика

Он назвал перебором то, как к Усику относятся украинские СМИ и общественность, но признал, что в наше время спорт не может быть вне политики.

"Это большой перебор. К моему громаднейшему сожалению, в наше время слова спорт и политика до такой степени перехлестнулись. В моем понимании спорт всегда был вне политики, но сейчас мы живем в другом мире, и эти два слова стали синонимами. Они стали продолжением друг друга. Я всегда отстаивал и буду отстаивать свою позицию, что нельзя мешать это дело. Великолепный спортсмен должен быть просто спортсменом", – подытожил легендарный боксер.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее высказывания Усика прокомментировал известный российский комментатор Василий Уткин.