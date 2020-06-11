Главная Новости
11 июня • обновлено в 18:55
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости спорта

Заставляет уважать его – Костя Цзю о высказываниях Усика

Читать материал на украинском

Легендарный российский боксер Константин Цзю заявил, что ему очень нравится поведение Александра Усика за пределами ринга, поскольку украинец не боится отстаивать свою позицию.

"Усик – очень хороший боксер, и что мне еще нравится, так это его поведение вне ринга. Человек отстаивает свою жизненную позицию, даже несмотря на то, что по оценке многих людей это идет с негативом. И это заставляет меня уважать его", – сказал Цзю в интервью на YouTube-канале "Ушатайка".

Заставляет уважать его – Костя Цзю о высказываниях Усика

Instagram Александра Усика

Он назвал перебором то, как к Усику относятся украинские СМИ и общественность, но признал, что в наше время спорт не может быть вне политики.

"Это большой перебор. К моему громаднейшему сожалению, в наше время слова спорт и политика до такой степени перехлестнулись. В моем понимании спорт всегда был вне политики, но сейчас мы живем в другом мире, и эти два слова стали синонимами. Они стали продолжением друг друга. Я всегда отстаивал и буду отстаивать свою позицию, что нельзя мешать это дело. Великолепный спортсмен должен быть просто спортсменом", – подытожил легендарный боксер.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее высказывания Усика прокомментировал известный российский комментатор Василий Уткин.

О спорте во всей красе – в нашем Instagram!

Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Персоны
Костя Цзю Александр Усик
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
14
8
Смешно
2
Интересно
0
Печально
6
Трэш
Спорт

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 29 070.

    Вылечились: 13 141. Умерли: 854.

  • В мире заболели более 7,4 млн человек, погибли – больше 416 тысяч.

  • Шмыгаль назвал условие ужесточения карантина в Украине.

  • Инфекционист предупредил о резком росте количества больных COVID-19 в Украине и дал прогноз на июнь.

  • Назван главный способ передачи коронавируса – на него приходится 90% случаев.

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
Heroic
VS
Singularity
Победа Heroic с форой в -5,5 раунда на второй карте
1.80 Сделать ставку
forZe
VS
Sprout
Победа forZe
1.70 Сделать ставку
HAVU
VS
Virtus.pro
Тотал больше 2,5 карт
1.98 Сделать ставку
FaZe
VS
NiP
Тотал больше 2,5 карт
1.87 Сделать ставку
Бавария
VS
Боруссия М
Боруссия М с форой (+1.5)
1.92 Сделать ставку
Фортуна
VS
Боруссия Д
Тотал больше 3
1.75 Сделать ставку
Падерборн
VS
Вердер
Победа Вердера с форой (0)
1.68 Сделать ставку
Вольфсбург
VS
Фрайбург
Тотал меньше 3
1.65 Сделать ставку
Espada
VS
NaVi Junior
Победа Espada с форой в -1,5 карты
1.52 Сделать ставку
Japaleno
VS
HONORIS
Победа HONORIS
2,01 Сделать ставку