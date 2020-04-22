"Залимонил между бровей": Невзоров эпично высмеял Соловьева в ссоре с Уткиным

Александр Чеканов Спорт 15:50, 22.04.2020 Обновлено: 16:10, 22.04.2020

Российский публицист Александр Невзоров восхитился действиями комментатора Василия Уткина в его конфликте с пропагандистом Владимиром Соловьевым.

Телеведущий также обратил внимание на то, что Уткина смело можно называть на сегодня народным героем россиян, так как он сумел поставить на место откровенного лжеца.

"Вася двумя простыми словами взял и залимонил между бровей очень опытному, очень злому, очень подкованному и хорошо вооруженному противнику. В России давно идет идеологические война, четко обозначились фронты, недруги и невозможности компромиссов. Все это напоминает 90-е годы. Уткин сегодня народный герой. Соловьев – холодная гадина, поднаторевшая в постановочных, правда, дискуссиях", – сказал Невзоров в эфире "Дождя".

Как сообщал OBOZREVATEL, Василий Уткин и Владимир Соловьев устроили интернет-перепалку после того, как комментатор обвинил правительство РФ в предательстве малого бизнеса во время пандемии коронавируса.

Он также едко напомнил Соловьеву о том, как он отсиживался в Италии во время различных проблем в России и вызвал того на Versus Buttle.

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