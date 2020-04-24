"Закрой вонючий рот": на Левченко наехали из-за слов о Зеленском

Михаил Морозов Спорт 15:40, 24.04.2020 Обновлено: 16:10, 24.04.2020

Глава профсоюза футболистов Украины Олег Печерный жестко ответил экс-игроку нашей сборной Евгению Левченко, который выступил с критикой в адрес президента Владимира Зеленского.

“Читаю интервью Жени-стриптиза, ой, голландского мачо, ой, профсоюзного босса. Женя закрой свой вонючий рот и не трогай нашего Президента, сиди в своей обкуренной Голландии и кури бамбук! Мы без тебя разберемся в своей стране!” – подписал фотографию с Левченко Печерный у себя в Instagram.

Евгений Левченко
Футбол 24

Напомним, что Левченко, который сейчас является главой профсоюза футболистов Нидерландов, заявил, что Зеленский ничего кардинально не изменил в стране из-за того, что не смог собрать вокруг себя настоящих профессионалов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Евгений также жестко раскритиковал YouTube-канал экс-футболиста "Динамо" Александра Алиева и Александра Усика за его высказывания о Крыме и коронавирусе.

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