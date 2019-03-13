Ювентус — Атлетико: видеообзор матча Лиги чемпионов

Итальянский "Ювентус" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов разгромил испанский "Атлетико" и вышел в четвертьфинал турнира.

Поединок в Турине завершился со счетом 3:0. Героем матча стал Криштиану Роналду, который оформил хет-трик.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть видеообзор этого поединка.

Новости Мадридский клуб жестко ответил на выходку Роналду

"Ювентус" Италия – "Атлетико" Испания 3:0

Голы: 1:0 – 27 Роналду, 2:0 – 49 Роналду, 3:0 – 86, пенальти Роналду.

"Ювентус" – Шченсны, Кьеллини, Бонуччи, Жоау Канселу, Джан, Спинаццола (Дибала, 67), Матюиди, Пьянич, Бернардески, Манджукич (Кин, 80), Роналду.

"Атлетико" – Облак, Хименес, Хуанфран, Арьяс (Витоло, 77), Годин, Коке, Родри Эрнандес, Сауль, Лемар (Корреа, 57), Мората, Гризманн.

Предупреждения: Бернардески (64), Хуанфран (73), Хименес (86), Витоло (90).

Как сообщал OBOZREVATEL, в четверг, 14 марта, в еврокубках свой матч проведет киевское "Динамо". Подопечные Александра Хацкевича в ответной игре 1/8 финала Лиги Европы примут "Челси". Первый матч в Лондоне завершился со счетом 3:0.

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