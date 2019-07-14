Юная украинка сенсационно выиграла Wimbledon: спортивные итоги 13 июля

Юная украинка выиграла Wimbledon и названы потенциальные соперники "Динамо" по квалификации Лиги чемпионов. OBOZREVATEL предлагает самые интересные новости субботы, 13 июля.

Кроме того, непобедимый супертяж выиграл бой нокаутом, "ужалив" в висок и Свитолина вопросом про Украину вызвала ажиотаж в Instagram. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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