Ярославский: "Как только наша команда менеджеров ушла из "Металлиста", он приказал долго жить"

На популярном спортивном телеканале "Футбол 1" Александр Ярославский, легендарный экс-президент харьковского ФК "Металлист", дал большое откровенное интервью о золотой эре в истории клуба - 2005-2012 годы. Этот видеоматериал предваряет серию ретропоказов лучших матчей "желто-синих" в рамках спецпроекта #ЗалишайсязФутболом.

Ярославский рассказал о своем президентстве в ФК "Металлист"

"Звезды действительно сошлись тогда в Харькове. Меня нашел "Металлист", и "Металлист" нашел нас всех — Маркевича, Красникова. Практически вся наша команда менеджерского состава так до последнего дня развала "Металлиста" и проработала. Как только все они ушли — "Металлист" и "приказал долго жить", – вспоминает Ярославский начало своего футбольного пути.

Как отметил комментатор телеканалов Футбол 1 / 2 / 3 Кирилл Круторогов, восхождение звезды ФК "Металлист" под управлением Ярославского дало старт интенсивному развитию всего украинского футбола.

"Из Харькова на самом деле футбольный бум и пошел, который достиг апогея в Украине после проведения здесь Евро-2012. "Металлист" мог развиться от команды, которая дебютировала в Еврокубках, до команды, которая была не просто грозой авторитетов в Лиге Европы, но и сама стала таким авторитетом на этом уровне. Есть такой треугольник — президент, болельщики и главный тренер. В "Металлисте" он был объединен, и болельщики до сих пор вспоминают ту команду", – убежден Круторогов.

"Я не мог и представить, что мы будем играть на таком уровне. Когда мы с Маркевичем приехали на базу, чуть ли не крысы прыгали по плечам, проваленные полы, никакой инфраструктуры вообще не было. Тогда мы взялись и начали отстраивать. Плюс еще Евро-2012 добавилось — было у нас веселое время", – вспоминает Ярославский.

"Но я вам скажу одно: без любви ничего невозможно сделать. Ни "Металлист" построить, ни Евро подготовить, ни с пандемией бороться. Только любовь и ответственное отношение... Нельзя отделить "Металлист" от Харькова, а Харьков от "Металлиста" — это все сошлось вместе", — подчеркнул легендарный президент ФК "Металлист".

Участники программы много времени посвятили обсуждению самых ярких эпизодов многих поединков клуба — Ярославский очень четко помнит и с детально описывает многие из них, как будто действие происходило вчера.

"Металлист" всегда играл интересную игру! Не оторвешься, пока игра не закончится!", — ответил он на просьбу журналиста выделить наиболее яркий сезон или матч своего клуба.

Экс-помощник главного тренера "желто-синих" Сергей Ковалец добавил, что "мы, футболисты, вспоминаем, какой из матчей был лучшим. Но настоящий президент оценивает именно так, как Александр Владиленович".

Свои эмоции от побед клуба Ярославский сравнивает с полетом.

"Я хотел просто прыгнуть с трибуны и полететь. Это невозможно передать! Я благодарен футболу. Это экстаз, это не сравнить ни с чем. Кто имел к футболу отношение — тот понимает, что это такое", - отметил бизнесмен и рассказал истории о том, как крестил футболистов перед матчем и "чуть не вырвал руль" у своего автомобиля после неудачного поединка.

Ведущий программы Дмитрий Шпирко в завершение эфира сказал, что "Металлисту", если бы президентом клуба оставался Ярославский, была уготована судьба чемпиона. Бывший главный тренер "желто-синих" Мирон Маркевич поддержал его.

"У меня никаких сомнений, что "Металлист" на самом деле был очень серьезной командой. Я не хочу сейчас обидеть "Шахтер" или "Динамо", но у них не было шансов", – не сомневается он.

Традиционно футбольные обозреватели спросили Ярославского о возможности возвращения в футбол или вероятности возродить "тот "Металлист". Тот обещал подумать.

"С "тем "Металлистом" будет весьма сложно что-то сделать. Там юридические коллизии таковы, что легко их преодолеть не удастся. Но посмотрим, что мы сможем сделать. Обещать ничего не буду. Но обещаю, что буду думать", — ответил экс-президент футбольного клубу.

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