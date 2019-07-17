"Янукович уже пытался": в НОК ответили Зеленскому относительно Олимпиады в Украине

Проведение летних Олимпийских игр в Украине в условиях войны и экономического упадка является плохой идеей.

Об этом в эфире ObozTV заявил вице-президент Национального олимпийского комитета Украины Николай Томенко, комментируя соответствующее предложение президента Владимира Зеленского.

"В теории можно это сделать, но у меня вопрос – зачем? Я считаю, что такие идеи вредны для бедной коррумпированной воюющей страны. У нас уже Янукович зимние "нью-васюки" пытался провести, а теперь осталось еще от Зеленского летние "нью-васюки" провести", – заявил Томенко.

По словам вице-президента НОК, "за последние 10-12 лет нет ни одного примера, чтобы такие форумы, как Олимпийские игры, были прибыльными".

"Сумма затрат на подготовку спортивных объектов, обеспечение безопасности и сопровождающие вещи настолько большая, что в принципе нельзя заработать на Олимпиаде", – отметил он.

"Такие форумы, как и проведение чемпионатов мира по футболу – это забава шейхов, олигархов, диктаторов", – считает вице-президент НОК.

По мнению Томенко, руководству страны, вместо проведения Олимпиады, следует задуматься, как вернуть здоровый спортивный образ жизни в повседневную жизнь украинцев.

nashkiev.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Украины Владимир Зеленский выступил с инициативой проведения в Украине летних Олимпийских игр и предложил разработать четырехлетний стратегический план по строительству необходимой инфраструктуры.

В соцсетях заявление попало под шквал критики. В частности, Зеленскому напомнили об отказе от проведения военного парада на День Независимости.

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