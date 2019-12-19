"Я – патриот Украины, и это не преступление": Зозуля мощно выступил в Испании

Украинский футболист "Альбасете" Роман Зозуля, который подвергся оскорблениям с трибун во время матча чемпионата Испании, объяснил свою патриотическую позицию.

"Меня обвиняют, что у меня есть тату с какой-то символикой, но у меня их нет. Хочу все объяснить. Украина была в состоянии войны, много людей оказывали гуманитарную помощь, покупали машины скорой помощи, еду, одежду, помогали больницам. Мы с моей командой посещали бойцов на фронте, чтобы показать нашу поддержку как патриотов. Мы нацелены спасать жизни как часть гражданского движения, мы никогда не покупаем оружие. Я – патриот Украины, и это не преступление", - цитирует Зозулю tribuna.com со ссылкой на Marca.

Прокомментировал украинец и обвинения, связанные с Бандерой.

"Я надеваю шарф с изображением Степана Бандеры, потому что мы физически похожи друг на друга. Это привлекло мое внимание, больше в этом нет ничего. Нет смысла называть меня расистом, ведь моим лучшим другом вне раздевалки был Жереми Бела (темнокожий форвард выступал за "Альбасете" в 2017-2019 годах, сейчас играет в "Бирмингеме"). Для меня все люди равны. Можете спросить обо мне у игроков "Бетиса" или "Альбасете", я никогда никого не презирал", – подытожил Зозуля.

Как сообщал OBOZREVATEL, матч между "Райо Вальекано" и "Альбасете" был прерван после первого тайма из-за агрессии ультрас хозяев в отношении экс-нападающего сборной Украины Романа Зозули.

В МИД Украины отреагировали на скандал вокруг украинского форварда, призвав официальные власти Испании и руководство местной футбольной федерации должным образом отреагировать на инцидент.

Сам Зозуля выступил с резким ответом в адрес фанатов мадридцев.

Позже Роман назвал истинную причину скандала в Испании, упомянув "Донбасс".

Узнай результаты матчей Лиги чемпионов у нас в Telegram!