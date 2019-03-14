WBO поставила ультиматум лучшему боксеру России

Всемирная боксерская организация (WBO) обязала российского чемпиона мира в полутяжелом весе Сергея Ковалева (33-3-1, 28 КО) провести бой с британцем Энтони Ярдом (18-0, 17 KO).

Как сообщает в Twitter авторитетный журналист The Ring Майк Коппинджер, сторонам дали 30 дней, чтобы договорится о поединке.

Сергей Ковалев Sportbox

Ранее появилась информация, что Ковалев предложил провести бой с Дмитрием Биволом.

3 февраля Ковалев победил колумбийца Элейдера Альвареса (24-1, 12 КО) в бою-реванше за титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе.

Как сообщал OBOZREVATEL, Всемирная боксерская суперсерия может организовать турнир в полутяжелом весе. Таким образом у нашего боксера Александра Гвоздика появится возможность собрать все пояса. Ранее WBSS в крузервейте выигрывал еще один украинец Александр Усик.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал