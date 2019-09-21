WBC - о лишении Ломаченко чемпионского пояса: спортивные итоги 20 сентября

Отказ от защиты: WBC сделала заявление о лишении Ломаченко чемпионского пояса. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости пятницы, 20 сентября.

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