WBA непонятно поступила с Кличко: спортивные итоги 5 апреля

Всемирная боксерскстранно поступила с Владимиром Кличко, а "Динамо" столкнулось с серьезными проблемами перед матчем с "Шахтером". OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости пятницы, 5 апреля.
Кроме того, Кличко сделал заявление о возвращении в бокс и российская спортивная журналистка снялась топлес ради любимой команды. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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