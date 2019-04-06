WBA непонятно поступила с Кличко: спортивные итоги 5 апреля

Всемирная боксерскстранно поступила с Владимиром Кличко, а "Динамо" столкнулось с серьезными проблемами перед матчем с "Шахтером". OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости пятницы, 5 апреля.

Кроме того, Кличко сделал заявление о возвращении в бокс и российская спортивная журналистка снялась топлес ради любимой команды. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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