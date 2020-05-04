"Взять биту и дать по башке": тренер, назвавший россиян дармоедами, сделал признание об Украине

Главный тренер грозненского "Ахмата" Игорь Шалимов признался, что иногда хочет "взять биту и дать по башке" украинским экспертам, которые приезжают на российские политические ток-шоу.

"Комичные? Я просто себе задаю вопрос, а что они еще могут сказать. Пускай приедет не комичный эксперт и скажет что-то другое. Его спрашивают, что произошло, куда вы шли и куда пришли. Комичный или не комичный, а ответ один и тот же. Или они оттуда будут привозить таких жестких, которых будут выгонять из студии. Потому что мне иногда хочется взять биту и дать им по башке. В принципе, они все говорят одно и то же, просто в разных формах", – сказал Шалимов в интервью на YouTube-канале "Футбольный Биги".

Игорь Шалимов ТАСС

Он также отметил, что ему "сразу не понравилось" то, что происходит в Украине, а российские политические ток-шоу еще больше его в этом убеждают.

Как сообщал OBOZREVATEL, Игорь Шалимов назвал россиян дармоедами и нарвался на жесткий гнев в сети.