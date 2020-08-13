Взяли бы и всех вас тут расстреляли, – игрок сборной Беларуси о задержании в Минске

Ведущий игрок сборной Беларуси по мини-футболу Сергей Подалинский рассказал об ужасных вещах, которые происходили с ним в изоляторе после задержания во время протестов в Минске.

"Отношение к людям на Окрестина (в изоляторе – Ред.) сродни тому, как некоторые относятся к насекомым. Нас поставили на колени вдоль забора. Когда кто-то говорил, что хочет в туалет, ему отвечали: "Сходишь под себя". Мы простояли на коленях часа четыре, выслушивая различные унижения. Если чуть приподнялся или опустился, тебя тут же "поправляли". Некоторые бойцы говорили: "Взяли бы и просто вас всех прямо тут расстреляли". Ну как так можно к людям относиться?!" – рассказал Подалинский в интервью изданию Tribuna.

Напомним, что во время протестов был задержан белорусский боец смешанных единоборств Алексей Кудин и избит хоккеист команды "Динамо-Молодечно" Илья Литвинов.

Как сообщал OBOZREVATEL, УЕФА отреагировал на антиправительственные митинги в Беларуси.