Вукоевич рассказал о поступке Срны после Суперкубка: спортивные итоги 28 августа

Максим Иншаков Спорт 09:13, 29.08.2020 Обновлено: 09:54, 29.08.2020

Тренер "Динамо" рассказал о поступке Срны, после победы в Суперкубке Украины, а выгнанную со свадьбы невесту чемпиона мира, которая оказалась эскортницей, оправдали подруги

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости пятницы, 28 августа.

Кроме того, невеста Лунина восхитила Instagram обнаженным телом в бикини и защитник "Динамо" рассказал, чем его шокировал Шевченко. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

Выгнанную со свадьбы невесту чемпиона мира, которая оказалась эскортницей, оправдали подруги

Тренер "Динамо" рассказал о поступке Срны, после победы в Суперкубке Украины

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Невеста Лунина восхитила Instagram обнаженным телом в бикини

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Защитник "Динамо" рассказал, чем его шокировал Шевченко

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Ультрас "Динамо" заявили о вооруженном похищении человека из их движения

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