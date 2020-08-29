Вукоевич рассказал о поступке Срны после Суперкубка: спортивные итоги 28 августа
Тренер "Динамо" рассказал о поступке Срны, после победы в Суперкубке Украины, а выгнанную со свадьбы невесту чемпиона мира, которая оказалась эскортницей, оправдали подруги
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости пятницы, 28 августа.
Кроме того, невеста Лунина восхитила Instagram обнаженным телом в бикини и защитник "Динамо" рассказал, чем его шокировал Шевченко. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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