Вукоевич рассказал о поступке Срны после Суперкубка: спортивные итоги 28 августа

Тренер "Динамо" рассказал о поступке Срны, после победы в Суперкубке Украины, а выгнанную со свадьбы невесту чемпиона мира, которая оказалась эскортницей, оправдали подруги

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости пятницы, 28 августа.

Кроме того, невеста Лунина восхитила Instagram обнаженным телом в бикини и защитник "Динамо" рассказал, чем его шокировал Шевченко. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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