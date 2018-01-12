Многие меня сейчас поймут.

Давайте вспомним школьные годы, а именно "Спринт" и "Кросс" на уроках физ-ры.

Если на короткие дистанции бегать было весело, то длинные – вселяли нелюбовь и неприязнь к такого рода пробежкам на всю жизнь вперед.

Но ведь бег – одна из самых естественных физических нагрузок для человека, почему же и в более взрослом возрасте большинство тех, кто желает вернуться к пробежкам, испытывают такие же болевые ощущения и дискомфорт?

У меня есть теория, согласно которой - проблема уходит корнями во времена, когда была придумана (1961-й год) и популяризована техника оздоровительного бега "Джоггинг", он же "Бег трусцой".

Автор техники – новозеландский тренер олимпийских чемпионов по бегу Артур Лидьярд. Он, как тренер, утверждал, что такой быстрый оздоровительный эффект наблюдается благодаря тренировке на выносливость главного насоса – сердца, и что от тренированности сердца напрямую зависит качество здоровья человека. Эти выводы он сделал исходя из сведений об устройстве организма, которыми на то время располагала официальная медицина.

Дело в том, что его основной аудиторией были действующие и бывшие спортсмены, которые с горящими глазами подтверждали чудодейственный эффект этих нехитрых затяжных пробежек в спокойном расслабленном темпе. Настоящий фурор произвела книга о его технике – "Бег ради жизни", которая быстро была переведена на многие языки мира.

Об оздоровительных пробежках заговорили в народе. Мода на здоровый образ жизни набрала таких оборотов, что в 70-80х годах многим обычным гражданам СССР было стыдно признаваться, что они не занимаются пробежками. Стали популярными марафоны и всякого рода пробеги.

В 1975 году в СССР впервые в послевоенное время в школах вводится кроссовый бег. К тому времени ни у кого уже не оставалось сомнений, что в пробежках самая большая польза – от развития выносливости и постепенного улучшения спортивных показателей. В 1985 году были увеличены дистанции в беге, лыжных гонках, кроссах. Например, в 11-м классе для юношей ввели кроссовый бег на 1 000 метров. С тех пор менялись только нормативы, но во главе угла все также оставалась работа на выносливость.

Безусловно, Артур Лидьярд – это великий человек, главным мотивом которого была забота и помощь всем людям планеты путем популяризации здорового образа жизни. Его можно смело назвать Человеком, изменившим мир к лучшему.

Но есть кое что, чего ни он, ни другие замечательные люди, подхватившие его инициативу, не смогли предвидеть – это то, что с развитием научно-технического прогресса и громадного числа медицинских открытий никто глобально не будет пересматривать принципы оздоровительных пробежек.

Существует несколько ошибок, которые, на мой взгляд, допущены в обучающих материалах по оздоровительному бегу "трусцой" и бегу, который преподается в учебных заведениях. Они не исправлены по сегодняшний день:

1. Главным фактором оздоровления при пробежках до сих пор считается развитие выносливости. Выносливость и здоровье – это разные явления, но почему-то никто не обращает на это внимания. При работе на здоровье пробежки перестают иметь спортивный характер и такую пробежку не измерить нормативами.

2. В классическом подходе отсутствует "Этап первичного насыщения крови кислородом". Никто не объясняет детям и взрослым людям как стартовать и набирать скорость так, чтобы кровь в оптимальной пропорции была насыщена кислородом для того, чтобы не происходило кислородного голодания мозга и опасных скачков кровяного давления со всеми вытекающими последствиями. Этот этап предполагает плавное естественное ускорение в течении примерно, 5-и минут до той "средней" скорости, с которой обычно "запускают" учители физ-ры своих детей в пробежку.

3. Недостаточно или полностью отсутствует обучение жесткой привязке ритма дыхания к ритму бега. Естественное или рассинхронизированное дыхание у неподготовленных физически детей и взрослых существенно снижает полезный эффект от пробежек и может нанести вред в виде большой нагрузки на сердце и последующей аритмии.

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Еще в 1980-м году белорусский академик Николай Аринчин выпустил небольшую книгу "Периферические сердца человека", в которой доказывает, что не только сердце в нашем организме принимает участие в перекачивании крови, но также – легкие, скелетные мышцы и гладкие мышцы средних и больших кровеносных и лимфатических сосудов.

Уже один этот факт указывает на необходимость пересмотреть объяснение процессов, происходящих в организме человека при беге.

Странно и то, что сам Аринчин в своих работах продолжает настаивать на том, что именно сердце является источником и показателем здоровья и следует прилагать усилия, чтобы постоянно его тренировать в выносливости.

Правда заключается в том, что при пробежках не от роста выносливости запускаются процессы самовосстановления и укрепления организма, но:

- от того, на сколько градусов возрастает температура тела и насколько равномерно происходит прогрев. При повышении температуры тела кровь и лимфа в тканях, органах и периферии разжижается и легче проникает в микро-сосуды (капилляры), а также при повышении температуры тела погибают бактерии, грибки и вирусы. Равномерность прогрева важна для поддержания одинаковой вязкости крови и лимфы во всем теле – от этого на прямую зависит качество циркуляции. Далеко не каждая физическая нагрузка и техника бега дает максимально равномерный прогрев и необходимый рост температуры тела;

- от силы циркуляции крови и лимфы. Зависит от: температуры тела и равномерности его прогрева, интенсивности работы скелетных мышц, срабатывания эффекта "синергии" всех 4-х групп насосов, а также силы выдоха во время бега. Качество циркуляции влияет на скорость фильтрации крови в почках, печени, легких, селезенке и лимфоузлах, а также на подачу в ткани кислорода, питательных веществ и выведение из них токсинов, мертвых клеток, продуктов жизнедеятельности клеток, лишней жидкости и пр. При усиленной циркуляции лимфы – прочищаются закупоренные лимфоузлы и восстанавливается капиллярная сеть в пораженных и отечных тканях;

- от насыщенности крови кислородом. Это главный фактор безопасности при пробежках. Недостаток кислорода в крови при пробежках приводит к: дискомфорту, болям, опасным нарушениям работы сердечно-сосудистой и нервной систем, тяжелым последствиям и иногда к смерти;

- от срабатывания эффекта "синергии" для всех четырех групп насосов: сердца, легких, скелетных мышц и гладких мышц сосудов. Для достижения этого эффекта необходимо начинать пробежку в максимально спокойном и расслабленном состоянии, постепенно, плавно и естественно набирая скорость, дышать с железной привязкой ритма дыхания к ритму шага (например "два через два"). Пробежку нельзя совмещать с другими промежуточными нагрузками или бегать по холмистой местности. Это влияет на: качество и силу циркуляции крови и лимфы, тонус сосудов, скорость восстановления периферической нервной системы и ее "калибровку". При срабатывании этого эффекта – сердце во время пробежки в прямом смысле "отдыхает" и совершенно не напрягается перекачивая кровь.

Подводя итоги можно сказать, что такое отношение государства к детям и подросткам говорит о том, что стране нужны больше спортсмены, чем здоровые люди. Спорт и здоровье - можно назвать "параллельными линиями, которые иногда пересекаются, а иногда расходятся под агрессивно прямым углом, все зависит от степени нажатия на карандаш".

Почему именно бег – лучший способ самооздоровления и укрепления здоровья? Об этом будет моя следующая короткая статья :)