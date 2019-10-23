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23 октября • обновлено в 19:39
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Вратарю сборной России резанули по горлу во время матча - опубликовано видео

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Вратарю магнитогорского "Металлурга" Василию Кошечкину порезали горло коньком во время матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против казанского "Ак Барса".

Инцидент произошел на 14-й минуте встречи. Кошечкин получил порез после столкновения с одноклубником Максимом Матушкиным. Матушкин упал и ногой задел голкипера, отражавшего удар. Кошечкин был заменен на Станислава Галимова, но через некоторое время смог вернуться на лед.

Кошечкин — олимпийский чемпион 2018 года в составе сборной России. На его счету также "золото" чемпионата мира-2009 и две победы в Кубке Гагарина вместе с "Металлургом".

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Россия
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Новости России
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