Владимир Кличко обрушился с гневным заявлением: спортивные итоги 27 сентября

Владимир Кличко взорвался гневным заявлением, а кикбоксер после жуткого нокаута оказался в "параллельной реальности".

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