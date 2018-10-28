МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
экшн-камеры Участвовать
Приз
Регистрация
ЭкономикаШоу

/Новости футбола

Владелец ''Лестера'' погиб в авиакатастрофе возле стадиона: подробности и видео

10.2тЧитать материал на украинском

Владелец ФК "Лестер" Вишай Шривадданапрабха погиб в результате крушения вертолета возле стадиона King Power.

Как передают британские СМИ, трагедия произошла вечером субботы, 27 октября, на парковке. Миллиардер погиб вместе с дочерью и двумя пилотами.

По предварительным данным, причиной ЧП стали проблемы с управлением вертолетом. Он взлетел спустя 45 минут после матча с лондонским "Вест Хэмом" (1:1) в рамках 10-го тура национального чемпионата.

Владелец ''Лестера'' погиб в авиакатастрофе возле стадиона: подробности и видео
Новости
Официально: "Вест Хэм" сделал заявление по травме Ярмоленко

Отмечается, что люди, которые находились на парковке, не пострадали. Очевидцами катастрофы стало множество болельщиков, выходивших со стадиона. Вместе с ними находился и вратарь "Лестера" Каспер Шмайхель.

Вишай Шривадданапрабха стал владельцем "Лестера" в 2010 году, а в 2016-м клуб сенсационно стал чемпионом английской Премьер-лиги. Также бизнесмен владеет бельгийским ФК "Ауд-Хеверле Лёвен".

60-летний миллиардер занимает 9-е место в списке богатейших людей Таиланда по версии Forbes, его состояние оценивается в 4,9 миллиарда долларов. Шривадданапрабха также является владельцем и основателем сети магазинов King Power Duty Free.

Владелец ''Лестера'' погиб в авиакатастрофе возле стадиона: подробности и видео

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно украинские и российские фанаты попали в кровавое месиво в Риме перед матчем Лиги чемпионов.

Место
АнглияЛестер
Объект
ФК Лестер
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
3
0
Смешно
1
Интересно
17
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги