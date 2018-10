Владелец ''Лестера'' погиб в авиакатастрофе возле стадиона: подробности и видео

Владелец ФК "Лестер" Вишай Шривадданапрабха погиб в результате крушения вертолета возле стадиона King Power.

Как передают британские СМИ, трагедия произошла вечером субботы, 27 октября, на парковке. Миллиардер погиб вместе с дочерью и двумя пилотами.

По предварительным данным, причиной ЧП стали проблемы с управлением вертолетом. Он взлетел спустя 45 минут после матча с лондонским "Вест Хэмом" (1:1) в рамках 10-го тура национального чемпионата.

Отмечается, что люди, которые находились на парковке, не пострадали. Очевидцами катастрофы стало множество болельщиков, выходивших со стадиона. Вместе с ними находился и вратарь "Лестера" Каспер Шмайхель.

O helicóptero de Vichai Srivaddhanaprabha, dono do Leicester, caiu na área externa do King Power Stadium após o empate com o West Ham. A identidade dos passageiros é desconhecida e não se sabe se há sobrevivente. O incidente ocorreu uma hora após o 1-1 pic.twitter.com/3QKQrhNmnG