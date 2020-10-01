Вице-президент "Ювентуса" высказался о "трудностях с "Динамо", комментируя жеребьевку Лиги чемпионов

Вице-президент "Ювентуса" Павел Недвед прокомментировал жеребьевку группового этапа Лиги чемпионов, отметив сложности с зимними поединками в Киеве.

По словам легендарного чеха, он ожидает интересных матчей, так как его команде будет противостоять один из лучших футболистов мира – Лео Месси.

"Кроме того, Пьянич и Артур также встретятся лицом к лицу, и это станет еще одним вызовом в этом испытании. Киевское "Динамо" – очень сплоченная команда с таким опытным тренером, как Луческу, который вошел в историю "Шахтера", и если нам придется ехать в Украину зимой, это будет дополнительными трудностями", – цитирует Недведа пресс-служба "Ювентуса".

Как сообщал OBOZREVATEL, столичное "Динамо" в сезоне Лиги чемпионов 2020/2021 сыграет в группе G с "Ювентусом", "Барселоной" и "Ференцварошем".

Своих соперников по турниру получил и донецкий "Шахтер". Донецкие футболисты остались разочарованы жребием, оценив шансы на выход в следующий этап.