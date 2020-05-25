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25 мая • обновлено в 20:03
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Ветеран АТО: Украина потеряла Усика и Ломаченко

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Россия после Крыма и Донбасса смогла отобрать у Украины боксеров Александра Усика и Василия Ломаченко.

Такое мнение выразил ветеран АТО и тренер по фри-файту Валерий Чеботарь. По его словам, оба спортсмена важны для страны-агрессора в идеологическом плане.

Александр Усик и Василий Ломаченко

Александр Усик и Василий Ломаченко

Корреспондент.net

"Мы потеряли Ломаченко и Усика. Они всегда были украинцами, если почитать их интервью, отслеживать их взгляды – это были нормальные проукраинские ребята. Агрессор отвоевал их у нас, как ранее отобрал Крым и Донбасс. Для чего? Ответ очевиден, потому что такие спортсмены являются чрезвычайной ценностью в идеологическом плане. Когда украинский Усик с волосами был кумиром, то нашим врагам нужно было что-то делать, чтобы такого не было. И они этого добились", – приводит слова Чеботаря "Новая тернопольская газета".

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик и Василий Ломаченко снялись в российском фильме "Здравствуй, брат, Христос Воскресе!", в котором заявили о единстве украинцев и россиян. Усика вызвал на бой борец Богдан Грицай, пообещавший "набить морду" Александру за его взгляды.

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Персоны
Василий Ломаченко Александр Усик
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