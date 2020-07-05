В украинском футбольном клубе вспышка коронавируса: итоги спорта 4 июля
Новости спорта.
В запорожском "Металлурге" вспышка коронавируса, а в России боксер-бизнесмен убил покупателя за долг в 5 долларов.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости субботы, 4 июля.
Кроме того, "Динамо" забило 2 гола, но проиграло "Шахтеру" в последнем Эль-Класико сезона и бодибилдер поправился до 317 кг и оказался в инвалидном кресле.
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