В Украине выбрали актера, и уже не так довольны, – российский футболист о Путине

Бывший защитник московских "Спартака" и "Динамо" Виталий Дьяков, который сейчас является свободным агентом, заявил, что в России нет альтернативы Владимиру Путину, упомянув президента Украины Владимира Зеленского.

"Если в целом рассматривать, то я за Путина. Если, как говорят, все плохо и ужасно, то должна быть альтернатива Путину. На сегодняшний день я ее не вижу. Я не думаю, что если нашим президентом станет Навальный или кто-то из коммунистов, то будет жить лучше и проще. В Украине вот выбрали актера и сначала радовались и прыгали. А время прошло, и уже не так все довольны, как год назад", – заявил Дьяков в интервью изданию Sport24.ru.

Напомним, что голосование о поправках в Конституцию РФ состоится 1 июля. Наиболее обсуждаемым пунктом в них является обнуление президентских сроков нынешнего главы российского государства.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский комментатор Василий Уткин едко прошелся по обнулению сроков президента РФ Владимира Путина.