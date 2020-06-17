В Украине выбрали актера, и уже не так довольны, – российский футболист о Путине

Михаил Морозов Спорт 17:49, 17.06.2020 Обновлено: 18:02, 17.06.2020

Бывший защитник московских "Спартака" и "Динамо" Виталий Дьяков, который сейчас является свободным агентом, заявил, что в России нет альтернативы Владимиру Путину, упомянув президента Украины Владимира Зеленского.

"Если в целом рассматривать, то я за Путина. Если, как говорят, все плохо и ужасно, то должна быть альтернатива Путину. На сегодняшний день я ее не вижу. Я не думаю, что если нашим президентом станет Навальный или кто-то из коммунистов, то будет жить лучше и проще. В Украине вот выбрали актера и сначала радовались и прыгали. А время прошло, и уже не так все довольны, как год назад", – заявил Дьяков в интервью изданию Sport24.ru.

Напомним, что голосование о поправках в Конституцию РФ состоится 1 июля. Наиболее обсуждаемым пунктом в них является обнуление президентских сроков нынешнего главы российского государства.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский комментатор Василий Уткин едко прошелся по обнулению сроков президента РФ Владимира Путина.

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