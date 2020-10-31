В Украине случился редкий футбольный курьез: спортивные итоги 30 октября

Максим Иншаков Спорт 09:27, 31.10.2020

В матче Второй лиги Украины случился невероятно курьезный момент, а российский боксер ударил соперника по лицу на дуэли взглядов.

Кроме того, Чисора назвал Усика русским и СМИ сообщили, где пройдет матч "Барселона" – "Динамо"

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости пятницы, 30 октября. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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Чисора назвал Усика русским

Усик и Чисора удивили внешним видом на взвешивании. Фото

СМИ сообщили, где пройдет матч "Барселона" – "Динамо"

Усик рассказал, как на него повлияло поражение Ломаченко перед боем с Чисорой

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