В Украине случился редкий футбольный курьез: спортивные итоги 30 октября
В матче Второй лиги Украины случился невероятно курьезный момент, а российский боксер ударил соперника по лицу на дуэли взглядов.
Кроме того, Чисора назвал Усика русским и СМИ сообщили, где пройдет матч "Барселона" – "Динамо"
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости пятницы, 30 октября. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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