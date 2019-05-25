В Украине появился новый Усик: спортивные итоги 24 мая

Украинский боксер, которого уже называют новым Усиком, поставил на уши Британию, а российский боец зверским нокаутом "вырубил" американца. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости пятницы, 24 мая.

Кроме того, Украина добыла красивую победу на старте чемпионата мира по футболу U-20 и Суркис прокомментировал отставку Хацкевича. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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