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В Украине появился новый Усик: спортивные итоги 24 мая

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Украинский боксер, которого уже называют новым Усиком, поставил на уши Британию, а российский боец зверским нокаутом "вырубил" американца. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости пятницы, 24 мая.

Кроме того, Украина добыла красивую победу на старте чемпионата мира по футболу U-20 и Суркис прокомментировал отставку Хацкевича. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

В Украине появился новый Усик: спортивные итоги 24 мая

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