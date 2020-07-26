В сборной Украины смерть от коронавируса: спортивные итоги 25 июля
Врач сборной Украины по футболу умер от коронавируса в 48 лет и в боксе оформлен самый быстрый нокаут в истории.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости субботы, 25 июля.
Кроме того, исполнилось 6 лет, как украинского вратаря расстреляли в "ДНР" за сине-желтый флаг, а футболисты "Зенита" разбили хрустальный кубок, празднуя победу в турнире. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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