В России хотят организовать бой Усика и Грицая

Михаил Морозов Спорт 11:58, 19.05.2020 Обновлено: 12:41, 19.05.2020

Российские и японские промоутеры могут заняться организацией боя между Александром Усиком и Богданом Грицаем по правилам смешанных единоборств.

Как сообщает издание boxing-mma.com, люди, которые организовывали поединок бойца MMA Александра Емельяненко и пауэрлифтера Михаила Кокляева, начали интересоваться возможностью проведения боя между Усиком и Грицаем. Учитывая то, что украинский борец не поедет в Россию, поединок могут организовать на нейтральной территории – в Минске, где нет запрета на присутствие болельщиков на массовых мероприятиях.

Александр Усик - Богдан Грицай
24 Канал

Что касается японских промоутеров, то они хотят вернуть спорт в страну, которая в этом году осталась без Олимпийских игр в Токио. Они готовы провести бой между украинцами в июле-августе.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее чемпион мира по кикбоксингу из Украины Павел Журавлев высказался о конфликте Усика и Грицая.

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