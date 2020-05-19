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19 мая • обновлено в 12:01
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В России хотят организовать бой Усика и Грицая

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Российские и японские промоутеры могут заняться организацией боя между Александром Усиком и Богданом Грицаем по правилам смешанных единоборств.

Как сообщает издание boxing-mma.com, люди, которые организовывали поединок бойца MMA Александра Емельяненко и пауэрлифтера Михаила Кокляева, начали интересоваться возможностью проведения боя между Усиком и Грицаем. Учитывая то, что украинский борец не поедет в Россию, поединок могут организовать на нейтральной территории – в Минске, где нет запрета на присутствие болельщиков на массовых мероприятиях.

Александр Усик - Богдан Грицай

Александр Усик - Богдан Грицай

24 Канал

Что касается японских промоутеров, то они хотят вернуть спорт в страну, которая в этом году осталась без Олимпийских игр в Токио. Они готовы провести бой между украинцами в июле-августе.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее чемпион мира по кикбоксингу из Украины Павел Журавлев высказался о конфликте Усика и Грицая.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Персоны
Богдан Грицай Александр Усик
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