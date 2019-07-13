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В России готовят подставу "Динамо": спортивные итоги 12 июля

2.7т Читать материал на украинском

Российский клуб готовит серьезную подставу киевскому "Динамо", а Усика засыпали комментариями из-за нового фото. OBOZREVATEL предлагает самые интересные новости пятницы, 12 июля.

В России готовят подставу "Динамо": спортивные итоги 12 июля

Кроме того,боксер, обещавший убить Ломаченко, неожиданно обратился к украинцу и Джошуа выдвинули ультиматум. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

"Россия за тебя": Усика засыпали комментариями из-за нового фото

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Российский клуб готовит серьезную подставу киевскому "Динамо"

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