В России готовят подставу "Динамо": спортивные итоги 12 июля

Российский клуб готовит серьезную подставу киевскому "Динамо", а Усика засыпали комментариями из-за нового фото. OBOZREVATEL предлагает самые интересные новости пятницы, 12 июля.

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