В России готовят подставу "Динамо": спортивные итоги 12 июля

Российский клуб готовит серьезную подставу киевскому "Динамо", а Усика засыпали комментариями из-за нового фото. OBOZREVATEL предлагает самые интересные новости пятницы, 12 июля.
Кроме того,боксер, обещавший убить Ломаченко, неожиданно обратился к украинцу и Джошуа выдвинули ультиматум. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
"Россия за тебя": Усика засыпали комментариями из-за нового фото
"Выигрывай, чувак": боксер, обещавший убить Ломаченко, неожиданно обратился к украинцу
Российский клуб готовит серьезную подставу киевскому "Динамо"
Реванш Джошуа – Руис под угрозой: британцу выдвинули ультиматум
"В ожидании секса": украинская теннисистка произвела фурор эротичным фото в Instagram
Боксер из Сум мощным нокаутом добыл чемпионский титул
Аргентинский вратарь умер, отразив пенальти
Зеленский "примерил" форму российского клуба: фотофакт
Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!