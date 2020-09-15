В России болельщики устроили массовую драку и попали на видео

Футбольные фанаты "Ростова" и "Локомотива" устроили массовую драку после матча седьмого тура чемпионата России по футболу в Премьер-лиги (РПЛ).

По информации Telegram-канала Baza, инцидент произошел в ростовском баре "Пинта".

"Болельщики "Ростова", пользуясь домашним преимуществом, накрыли местный бар, в котором отдыхали после поединка москвичи. По итогам боя сотрудники полиции никого не задержали, а в больницы попали двое человек – с сотрясением мозга и другими травмами", – говорится в сообщении.

Матч между "Локомотивом" и "Ростовом" завершился со счетом 0:0. После семи туров ростовчане занимают седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков. Железнодорожники располагаются на девятом месте с девятью очками. Лидирует петербургский "Зенит" — 16 очков.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце августа матч седьмой лиги Кубка Харькова по мини-футболу между командами "Status-M" и "ВиЯр" завершился массовой дракой.