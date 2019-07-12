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"В ожидании секса": украинская теннисистка произвела фурор эротичным фото в Instagram

2.2т Читать материал на украинском

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко вновь порадовала своих поклонников фотографией в купальнике.

После Wimbledon-2019 наша соотечественница отправилась на отдых. На своей странице в социальной сети Instagram 30-летняя киевлянка опубликовала снимок в черном бикини, которое подчеркивает изящные формы теннисистки.

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В комментариях поклонники Цуренко восхитились красотой украинки. "Самая красивая в мире теннисистка. Очень классная", "Изящная и очень сексуальная", "Красивая, умная, талантливая девушка Леся", "В ожидании секса", "Чуть-чуть загара добавить нужно", "Красоточка Леся", – отреагировали на снимок пользователи Instagram.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская теннисистка Даяна Ястремская на дебютном Wimbledon добралась до четвертого круга. Этот успех позволит 19-летней спортсменке стать второй ракеткой Украины в обновленном рейтинге WTA, опередив Лесю Цуренко.

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Персона
Леся Цуренко
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
уши спаниеля
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Попович Олег
Попович Олег
А где сами формы то)))?
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