В Москве застрелили известного спортсмена: первые подробности

В Москве застрелили известного спортсмена, чемпиона мира по тайскому боксу Ашота Боляна.

Убийство произошло вечером, 13 ноября на юго-западе российской столицы на Нахимовском проспекте, 59, передает "МК".

Сообщается, тело погибшего обнаружил местный житель, когда парковал авто и в свете фар увидел труп.

Как отмечает Телеграм-канал Mash, нападавшие стреляли из пистолета с глушителем, когда Болян подходил к своему авто марки "Инфинити". От полученных ран он скончался на месте. Полиция пока не нашла свидетелей преступления.

Авто Боляна

40-летний Ашот Болян трижды выигрывал чемпионат мира по тайскому боксу по версии WPKA, чемпионат мира и Кубок мира по тайскому боксу по версии IPMTF, Кубок Азии по кикбоксингу по версии WPKA. Также погибший был 17-кратным чемпионом в других международных турнирах.

Ашот Болян

Спортсмену принадлежит уникальный рекорд по скорости нанесения ударов: за секунду Болян произвел 11 ударов, из которых 8 руками, и 3 ногами.

В 2004 году Болян переехал из Армении в Россию и завершил карьеру. До последнего он возглавлял Департамент по спорту Всемирного армянского конгресса, являлся президентом Всемирной ассоциации армянских спортивных федераций и возглавляо департамент спорта Российской и Ново-Нахичеванской епархии ААЦ.

Ашот Болян МК

Как сообщал OBOZREVATEL, в Москве произошла стрельба, в результате которой погибло двое человек. Погибшими оказались начальник центра противодействия экстремизму Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев и его брат Ахмед.

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