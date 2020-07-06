В Москве арестовали бывшего украинского футболиста за шпионаж

Сотрудники ФСБ арестовали бывшего украинского футболиста Василия Василенко по делу о шпионаже в пользу Украины. Он находится в одном из СИЗО Москвы.

"Сотрудники ФСБ России при участии российских правоохранительных органов установили причастность гражданина Украины Василенко Василия Ивановича к совершению преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ ("Шпионаж"). Ему предъявлено обвинение, он содержится в одном из столичных СИЗО", – цитирует издание ТАСС слова источника в правоохранительных органах.

С 1992 по 2001 год Василенко выступал на позиции защитника за "Таврию" (Новотроицкое), "Торпедо" (Мелитополь) и "Дружбу" (Бердянск).

Изначально он был задержан в октябре 2019 года за "незаконное перемещение через границу сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ или боеприпасов". Теперь его дело было переквалифицировано в шпионаж. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Крыму мужчину осудили на 10 лет за "шпионаж в пользу Украины".