В МОН отреагировали на драку студентов Олимпийского колледжа с полицией

В Министерстве образования и науки отреагировали на драку между коллективом Олимпийского колледжа имени Ивана Поддубного и полицией, которая произошла в четверг, 24 сентября.

Конфликт между сторонами произошел из-за того, что студенты и преподаватели учебного учреждения выступали против его присоединения к Национальному университету физического воспитания и спорта (НУФВиС). Они боялись ликвидации колледжа.

В заявлении, которое появилось на официальном сайте МОН, написано, что речь о прекращении работы учебного заведения не идет.

"Хотим подчеркнуть, что речь идет именно о реорганизации колледжа, а не ликвидации. Реорганизация будет происходить путем присоединения колледжа как обособленного структурного подразделения в Национальный университет физического воспитания и спорта Украины", – заявили в министерстве.

Отмечается, что колледж сохранит за собой права финансово-хозяйственной самостоятельности, а его студенты смогут продолжить обучение на тех же условиях, что и раньше.

В МОН также назвали причину реорганизации учебного учреждения.

"Хотим обратить внимание, что история вопроса относительно колледжа возникла не сегодня и не вчера. Так, колледж не соответствует требованиям законодательства, необходимым для получения статуса колледжа в системе высшего образования", – написано в заявлении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в пятницу, 25 сентября, студенты и преподаватели Олимпийского колледжа вышли на митинг под здание Кабинета министров Украины. Коллектив учебного учреждения заявил о его захвате и назвал виновного.