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8 января • обновлено в 23:21
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В МОК сделали заявление по отстранению России от Олимпиады

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Международный олимпийский комитет (МОК) не станет рассматривать вопрос участия российских атлетов в Олимпиаде-2020 до решения Спортивного арбитражного суда (CAS), сообщает Reuters.

Марк Адамс

Марк Адамс

scoopnest.com

Пресс-секретарь МОК Марк Адамс заявил, что организация примет решение относительно спортсменов из России после вердикта CAS. Суд рассмотрит жалобу российской стороны, которая не согласилась с решением исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA), отстранившего Россию от участия в крупных международных стартах сроком на четыре года.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 9 декабря исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение об отстранении России от участия в крупнейших международных соревнованиях, включая Олимпиаду и чемпионаты мира.

Позже стало известно, что наказание не коснется чемпионата Европы по футболу 2020 года. Кроме того, в WADA рассказали об условиях участия РФ в ЧМ-2022.

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Автор
Максим Богданов
Темы
МОК допинговый скандал
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