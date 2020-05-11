В Крыму боксеры запустили портрет Сталина: всплыла биография "патриота"-организатора акции

Федерация бокса России (ФБР) запустила в аннексированном Крыму 40-метровый портрет Иосифа Сталина в честь Дня Победы.

При этом Telegram-канал "Лентач", который заявил об акции, отметил, что президент организации Умар Кремлев имел судимости, которые скрыл, взяв фамилию жены.

РИА Новости. Крым

"Организатором "патриотической" акции стала российская федерация бокса под руководством Умара Кремлева. Его девичья фамилия – Лутфуллоев. Фамилию Кремлев взял после вступления в брак, что позволило ему скрыть свое криминальное прошлое и получить справку об отсутствии судимости. Два срока по уголовным статьям – вымогательство и побои. Биография типичного любителя Сталина в целом", – пишут авторы канала.

Как сообщал OBOZREVATEL, Умар Кремлев заявил о готовности помочь украинцам Александру Усику и Василию Ломаченко в получении российского гражданства после того, как боксеры попали в базу сайта "Миротворец".