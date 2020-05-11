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11 мая • обновлено в 22:22
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В Крыму боксеры запустили портрет Сталина: всплыла биография "патриота"-организатора акции

3.7т
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Федерация бокса России (ФБР) запустила в аннексированном Крыму 40-метровый портрет Иосифа Сталина в честь Дня Победы.

При этом Telegram-канал "Лентач", который заявил об акции, отметил, что президент организации Умар Кремлев имел судимости, которые скрыл, взяв фамилию жены.

В Крыму боксеры запустили портрет Сталина: всплыла биография "патриота"-организатора акции

РИА Новости. Крым

"Организатором "патриотической" акции стала российская федерация бокса под руководством Умара Кремлева. Его девичья фамилия – Лутфуллоев. Фамилию Кремлев взял после вступления в брак, что позволило ему скрыть свое криминальное прошлое и получить справку об отсутствии судимости. Два срока по уголовным статьям – вымогательство и побои. Биография типичного любителя Сталина в целом", – пишут авторы канала.

Как сообщал OBOZREVATEL, Умар Кремлев заявил о готовности помочь украинцам Александру Усику и Василию Ломаченко в получении российского гражданства после того, как боксеры попали в базу сайта "Миротворец".

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Тема
Аннексия Крыма
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Wick John
Wick John
Укро нацистская мра.зь боится даже портрета Сталина
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западенский рогуль
западенский рогуль
в ВР сидит насильник и ни чё,спикер был со справкой.в структуре МВД с судимостями.
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