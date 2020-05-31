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31 мая • обновлено в 09:21
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В клубе УПЛ массовое заражение коронавирусом: спортивные итоги 30 мая

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Во львовских "Карпатах" у троих футболистов обнаружен COVID-19: команда ушла на самоизоляюцию, а матч 24-го тура против "Мариуполя" отменен.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости субботы, 30 мая.

В клубе УПЛ массовое заражение коронавирусом: спортивные итоги 30 мая

Кроме того, Ирина Морозюк заявила, что рассталась с мужем, и разрыдалась в эфире. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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