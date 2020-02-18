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18 февраля • обновлено в 09:00
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В Китае внезапно умер украинский фигурист

4.7т
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В городе Сучжоу (Китай) в возрасте 29 лет умер украинский фигурист Николай Бондарь.

Спортсмен скончался 15 февраля, сообщается на форуме портала о фигурном катании в Украине.

Отмечается, что спортсмен скончался от остановки сердца во сне в результате инфаркта. В мае ему исполнилось бы 30 лет.

Фигурист Николай Бондарь

Фигурист Николай Бондарь

skating.com.ua

Николай Бондарь

Николай Бондарь

skating.com.ua

Николай Бондарь родился 22 мая 1990 года в Киеве. Был бронзовым призером чемпионата Украины 2008 года. Принимал участие в юниорском чемпионате мира сезона-2007/08 и юниорском Гран-при. После завершения спортивной карьеры занимался тренерской деятельностью в Китае.

Известно, что прощание с фигуристом состоится в среду, 19 февраля, в Киевском крематории.

Бондарь в Китае

Бондарь в Китае

skating.com.ua

Николай Бондарь работал тренером в Китае

Николай Бондарь работал тренером в Китае

skating.com.ua

Бондарь в Китае

Бондарь в Китае

skating.com.ua

Фигурист Николай Бондарь

Фигурист Николай Бондарь

skating.com.ua

Фигурист Николай Бондарь

Фигурист Николай Бондарь

skating.com.ua

Украинский фигурист Николай Бондарь

Украинский фигурист Николай Бондарь

skating.com.ua

Фигурист Николай Бондарь

Фигурист Николай Бондарь

skating.com.ua

Фигурист Николай Бондарь

Фигурист Николай Бондарь

skating.com.ua

Фигурист Николай Бондарь

Фигурист Николай Бондарь

skating.com.ua

Фигурист Николай Бондарь

Фигурист Николай Бондарь

skating.com.ua

Фигурист Николай Бондарь

Фигурист Николай Бондарь

skating.com.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, легендарный вратарь "Манчестер Юнайтед" Гарри Грегг скончался в возрасте 87 лет.

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Автор
Тимур Григоренко
Место
Китай
Тег
Федерация фигурного катания Украины
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Комментарии на сайте не модерированы
Газмяс Омский
Газмяс Омский
Ему Украина во сне явилась, и он дал дуба.
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