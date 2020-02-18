В Китае внезапно умер украинский фигурист

В городе Сучжоу (Китай) в возрасте 29 лет умер украинский фигурист Николай Бондарь.

Спортсмен скончался 15 февраля, сообщается на форуме портала о фигурном катании в Украине.

Отмечается, что спортсмен скончался от остановки сердца во сне в результате инфаркта. В мае ему исполнилось бы 30 лет.

Фигурист Николай Бондарь skating.com.ua

Николай Бондарь skating.com.ua

Николай Бондарь родился 22 мая 1990 года в Киеве. Был бронзовым призером чемпионата Украины 2008 года. Принимал участие в юниорском чемпионате мира сезона-2007/08 и юниорском Гран-при. После завершения спортивной карьеры занимался тренерской деятельностью в Китае.

Известно, что прощание с фигуристом состоится в среду, 19 февраля, в Киевском крематории.

Бондарь в Китае skating.com.ua

Николай Бондарь работал тренером в Китае skating.com.ua

Бондарь в Китае skating.com.ua

Фигурист Николай Бондарь skating.com.ua

Фигурист Николай Бондарь skating.com.ua

Украинский фигурист Николай Бондарь skating.com.ua

Фигурист Николай Бондарь skating.com.ua

Фигурист Николай Бондарь skating.com.ua

Фигурист Николай Бондарь skating.com.ua

Фигурист Николай Бондарь skating.com.ua

Фигурист Николай Бондарь skating.com.ua

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