В Киеве студенты Олимпийского колледжа подрались с полицией: появились новые подробности

В Киеве возле Олимпийского колледжа имени Ивана Поддубного произошла драка между студентами учебного заведения и участниками АТО с одной стороны и полицией с другой.

Как сообщает Telegram-канал PavlovskyNews, спортсмены и их наставники хотели выбросить в мусорный бак и обсыпать мукой ректора университета, к которому хотят присоединить колледж, поскольку он якобы был членом "Партии регионов".

Конфликт начался со словесной перепалки, а затем перерос в драку, в ходе которой пострадали два активиста. Представители учебного заведения анонсировали протестную акцию, которая состоится 3 октября. На ней они будут требовать отставки и.о. министра образования и науки Сергея Шкарлета.

В конфликте приняли участие спортсмены и полицейские Telagram-канал PavlovskyNews

Полицейские приехали на место конфликта Telagram-канал PavlovskyNews

Студенты Олимпийского колледжа и полицейские Telagram-канал PavlovskyNews

Кроме того, на место происшествия приехал депутат от "Слуги народа" и борец греко-римского стиля Жан Беленюк, который попытался урегулировать конфликт и инициировал создание рабочей группы для решения возникшей проблемы.

В Киеве студенты Олимпийского колледжа и участники АТО подрались с полицейскими Telagram-канал PavlovskyNews

Как сообщает издание LB.ua, 6 сентября студенты колледжа объявили забастовку из-за распоряжения Кабмина "о фактической ликвидации колледжа". Правительство приняло решение передать землю и имущество колледжа Национальному университету физического воспитания и спорта (НУФВиС).

18 сентября 2020 МОН объявил о решении реорганизовать колледж и присоединить его к НУФВиС. Таким образом прекращаются полномочия его директора Алексея Семенюшко.

В четверг, 24 сентября, в 12:00 в Олимпийский колледж имени Ивана Поддубного прибыла Комиссия по реорганизации, которую возглавляет ректор НУФВиС Евгений Имас. Комиссия должна была зачитать Приказ МОН о реорганизации учреждения, которую и.о. министра образования Сергей Шкарлет подписал 18 сентября. В этом приказе указано, что НУФВиС является правопреемником всего имущества, прав и обязанностей Олимпийского колледжа.

Один из преподавателей Александр Башук напомнил, что объединение учебных заведений может происходить только после согласования с трудовым коллективом.

"Любое объединение или присоединение высших учебных заведений должно происходить после согласования с трудовым коллективом. Мы о приказе МОН узнали из поста в Facebook. Сегодня комиссия приехала зачитывать приказ, то есть фактически ликвидировать колледж и всех уволить. Их пустили. Но Имас сказал, что слушать коллектив не будет. После этого началась потасовка. Полиция стояла возле территории колледжа с 10 утра и уже была готова", – заявил Башук.

Другой преподаватель Юрий Самсон добавил, что члены комиссии игнорировали слова работников и студентов Олимпийского колледжа, а полицейские действовали грубо.

"Они не хотели слушать преподавателей, перебивали. Кто-то из комиссии дал указание полиции расчистить территорию, чтобы ректор (Имас – Ред.) мог выйти из кольца студентов и преподавателей. В данный момент полиция начала действовать очень грубо. Многие студенты получили ушибы и травмы. Полиция их не отпускала даже тогда, когда студенты начали расходиться из эпицентра – кого пытались задержать, кого повалили на землю", – рассказал Самсон.

По словам очевидцев, полиция задержала директора колледжа Алексея Семенюшко. А главу студенческого самоуправления Екатерину Жданович и заместителя директора по спортивной работе Степана Захаркива забрала скорая.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харькове матч по мини-футболу закончился массовой дракой между игроками обеих команд.