В игре "Динамо" нашли "диковатую странность": спортивные итоги 29 ноября

В игре "Динамо" с "Мальме" в Лиге Европы нашли странность, а Владимир Кличко потроллил Зеленского и Трампа смелым заявлением.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости пятницы, 29 ноября.
Кроме того, опубликованы все расклады для "Динамо", как выйти в плей-офф Лиги Европы. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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