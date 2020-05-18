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18 мая • обновлено в 18:27
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"В гробу видали": украинская экс-чемпионка назвала Усика и Ломаченко агентами Кремля

  • Александр Усик и Василий Ломаченко снялись в российском фильме "Здравствуй, брат, Христос Воскресе"

  • В съемках также принял участие митрополит Онуфрий

  • Усик и Ломаченко назвали россиян братьями и заявили о том, что не прекратят с ними общаться

  • Оба боксера не признают военной агрессии России в отношении Украины

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Боксеры Александр Усик и Василий Ломаченко сознательно или нет являются агентами Кремля и ведут российскую пропаганду в Украине.

Такое мнение в интервью gazeta.ua выразила бывшая чемпионка мира по кикбоксинку и экс-претендентка на чемпионский пояс в профессиональном боксе Елена Твердохлеб. По ее словам, Усик, зарабатывая миллионы и имея недвижимость в Крыму, опасается деятельности ФСБ.

"У Усика по-другому просто не получится, пока Крым остается оккупированным. У него и личная недвижимость в Крыму, и родственники в Крыму с недвижимостью. Их немедленно поставят под пресс, если Усик не согласится выполнять определенные "просьбы" ФСБ. Они агенты Кремля, безусловно. И никакая массовая критика болельщиков не остановит и не изменит "мировоззрение" Усика или Ломаченко. Потому что это люди, которые уже заработали миллионы и им есть что терять. А лишить их радости жизни может ФСБ. Поэтому они боятся ФСБ значительно больше, чем болельщиков, которых они "в гробу видали", как и всех тех, кто погиб за независимость Украины. Потому что это не их война, они за мир... за "русский мир", – заявила Твердохлеб.

"В гробу видали": украинская экс-чемпионка назвала Усика и Ломаченко агентами Кремля

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский борец, депутат от партии "Слуга народа" Жан Беленюк дал совет всем спортсменам, намекнув на непатриотичную позицию Александра Усика.

Напомним, Усик сделал ряд скандальных высказываний о единстве России и Украины, а также показал, как нокаутировал "диванного критика". В ответ Александру бросил вызов борец Богдан Грицай, который предложил боксеру провести бой без правил.

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Персоны
Василий Ломаченко Александр Усик
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