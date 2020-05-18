"В гробу видали": украинская экс-чемпионка назвала Усика и Ломаченко агентами Кремля

Усик и Ломаченко назвали россиян братьями и заявили о том, что не прекратят с ними общаться

Боксеры Александр Усик и Василий Ломаченко сознательно или нет являются агентами Кремля и ведут российскую пропаганду в Украине.

Такое мнение в интервью gazeta.ua выразила бывшая чемпионка мира по кикбоксинку и экс-претендентка на чемпионский пояс в профессиональном боксе Елена Твердохлеб. По ее словам, Усик, зарабатывая миллионы и имея недвижимость в Крыму, опасается деятельности ФСБ.

"У Усика по-другому просто не получится, пока Крым остается оккупированным. У него и личная недвижимость в Крыму, и родственники в Крыму с недвижимостью. Их немедленно поставят под пресс, если Усик не согласится выполнять определенные "просьбы" ФСБ. Они агенты Кремля, безусловно. И никакая массовая критика болельщиков не остановит и не изменит "мировоззрение" Усика или Ломаченко. Потому что это люди, которые уже заработали миллионы и им есть что терять. А лишить их радости жизни может ФСБ. Поэтому они боятся ФСБ значительно больше, чем болельщиков, которых они "в гробу видали", как и всех тех, кто погиб за независимость Украины. Потому что это не их война, они за мир... за "русский мир", – заявила Твердохлеб.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский борец, депутат от партии "Слуга народа" Жан Беленюк дал совет всем спортсменам, намекнув на непатриотичную позицию Александра Усика.

Напомним, Усик сделал ряд скандальных высказываний о единстве России и Украины, а также показал, как нокаутировал "диванного критика". В ответ Александру бросил вызов борец Богдан Грицай, который предложил боксеру провести бой без правил.

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