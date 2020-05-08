В День победы новая Германия на 75 голов выше новой России – комментатор Уткин

Российский комментатор Василий Уткин возмутился планами футбольного чемпионата досрочно завершить сезона из-за пандемии коронавируса.

Журналист отметил, что Германия, победу над которой России собралась отмечать 9 мая, решив возобновить Бундеслигу, находится на другом уровне.

Василий Уткин "Рейтинг букмекеров"

"Я должен сказать себе. И только себе. Вася, ты дурак старый, идиот, – на кого ты пробовал надеяться? Вот и все. В День победы над фашистской Германией новая Германия на 75 голов выше новой России в простом, но показательном деле. Ей неделя до радости. Нам месяцы взаперти без ничего. Германия начинает. Что сказать про нас? Не можем повторить. Не стоит и пытаться", – написал Уткин в своем Telegran-канале.

Как сообщал OBOZREVATEL, Василий Уткин едко высказался в адрес президента России Владимира Путина, назвав его хромой уткой.

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