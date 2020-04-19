Уткин высмеял Соловьева: спортивные итоги 18 апреля

Максим Богданов Спорт 09:06, 19.04.2020 Обновлено: 09:07, 19.04.2020

Уткин высмеял Соловьева, придумав пропагандисту идеальное оскорбительное прозвище, а девушки показали голую грудь в прямом эфире Instagram футбольного агента Александра Панкова.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости субботы, 18 апреля.

Кроме того, Арум сказал, как проиграет Ломаченко и спортивный врач Зураб Орджоникидзе назвал причину пандемии коронавируса. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

Уткин высмеял Соловьева, придумав пропагандисту идеальное оскорбительное прозвище

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